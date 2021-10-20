Google выпустила Pixel 6 на своём мощнейшем процессоре Tensor

Вчера компания Google, прямо как Apple несклько дней назад, официально представила свой собственный процессор Tensor, который будет лежать в основе всех смартфонов производителя в будущем. Стоит отметить, что процессор от Google — это 5-нм восьмиъядерный чип, разбитый на большие, средние и маленькие ядра. Лидируют в данной архитектуре два ядра ARM Cortex-X1 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Это весьма примечательно, поскольку флагманский чип Qualcomm Snapdragon 888, на котором работает Samsung Galaxy S21 и многие другие высокопроизводительные смартфоны, имеет только одно ядро ​​X1.

Будет интересно посмотреть, насколько Tensor быстрее в сравнении. Также процессор имеет два ядра Cortex A76 с тактовой частотой 2,25 ГГц, а ещё четыре ядра A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц в качестве «маленьких» ядер. К счастью, Google не стал экономить на графике: Tensor также имеет графическое ядро ​​Mali-G78, которое вы также найдете на других флагманских смартфонах Android. Новый процессор позволяет Pixel 6 быстро переводить видео и сообщения с помощью функции Live Translate, и смартфон также будет умнее распознавать ваш голос. Это должно быть особенно полезно, когда речь идет об использовании голоса для ввода, редактирования и отправки сообщений. Но что наиболее важно, процессор сможет выполнять всю эту работу, не расходуя много заряда батареи. В целом, по данным Google, чип Tensor будет работать примерно на 80 процентов быстрее, чем чип в Pixel 5. Это внушительный прирост производительности, но пока что это лишь заявления производителя — реальных тестов еще никто не предоставил.
Комментарии и отзывы Google Tensor
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