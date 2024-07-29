Google выпустила последнюю бета-версию Android 15

Только что появилась информация о том, что владельцы смартфонов серии Pixel уже могут протестировать четвёртую и последнюю бета-версию операционной системы Android 15. Это касается владельцев устройств от серии Pixel 6 и выше, а также Pixel Fold и Pixel Tablet. При этом стоит напомнить, что выпуск стабильной версии данной операционной системы запланирован на 13 августа — тогда же состоится анонс серии смартфонов Pixel 9 и, возможно, нового складного смартфона компании. Среди интересных нововведений последней бета-версии Android 15 стоит выделить функцию Private Spaces, которая позволяет создавать закрытые пространства для хранения важных приложений или чего-либо ещё. Сторонний софт не может получить доступ к этому пространству, что позволяет более эффективно хранить банковские данные, например. Также операционная система получила более эффективный декодер видео AV1.

И, конечно, теперь можно смело ожидать, что каждый производитель смартфонов будет анонсировать свои собственные планы по развёртыванию операционной системы Android 15 на своих гаджетах нового поколения. Например, Samsung уже тестирует One UI 7.0, OnePlus выпустила бета-версию прошивки для OnePlus 12, Honor тестирует Magic6 Pro и Magic V2. В ближайшем будущем флагманы крупных брендов действительно получат важное обновление, но старые смартфоны, скорее всего, останутся за бортом. Впрочем, это было ожидаемо — самая свежая версия ОС обычно выходит только на топовых устройствах.