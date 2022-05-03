Google выпустила важный патч для Pixel 6 и 6 Pro

Недавние обновления программного обеспечения Pixel от Google, к сожалению, не всегда были безупречными. Например, в конце прошлого года компания была вынуждена приостановить выпуск OTA после сообщений о том, что программное обеспечение заставило Pixel 6 и 6 Pro сбрасывать звонки. Совсем недавно в мартовском обновлении появилась проблема, из-за которой последние телефоны компании выдавали гораздо более слабые уведомления, когда вы получали сообщения в приложениях. Многие владельцы Pixel 6 и 6 Pro пожаловались после того, как Google выпустила обновление, отметив, что независимо от того, на что они настроили тактильную обратную связь своего телефона, они пропускали звонки и электронные письма, потому что не чувствовали вибрации своего устройства.

В понедельник Google начал развертывание обновления программного обеспечения для новых устройств Pixel. Оно включает в себя исправление проблемы с вибрацией. «Улучшения тактильной обратной связи при определенных условиях и вариантах использования», — пишет компания на своем веб-сайте сообщества. Обновление устраняет две другие проблемы, которые затрагивают все последние устройства Pixels. Первая связана с ошибкой, из-за которой эти телефоны выводили свои дисплеи из спящего режима без какого-либо ввода. Вторая решает проблему, которая могла привести к сбою программы запуска Pixel после перезагрузки устройства. Обновление также включает последний патч безопасности Android от Google.