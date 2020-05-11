Google выпустит Pixel 4a на следующей неделе

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Google планирует представить свой новый флагманский смартфон Pixel 4a уже совсем скоро. Теперь же появились данные, что релиз новинки состоится уже на следующей неделе, а цена у гаджета будет достаточно низкой. В компании решили сделать упор на высокие продажи за счет доступности продукта, что нам кажется вполне достойным решением на текущий момент. Все же пользователи уже не горят желанием покупать дорогие смартфоны, которые практически ничем не отличаются от своих прямых конкурентов с гораздо более привлекательной стоимостью. В этом плане Pixel 4a действительно выглядит крайне привлекательным вариантом, который стоит своих денег.