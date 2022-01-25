Google выпустит Pixel Notepad за 1400 долларов

Не так давно сообщалось, что первый складной телефон Google, который, по-видимому, будет известен как Pixel Notepad, будет дешевле, чем последний гибкий телефон Samsung, Galaxy Z Fold 3, и теперь появился конкретный ценник. Журналист информационного издания 9to5Google узнал из двух источников, что Google рассматривает цену около 1400 долларов за первый складной Pixel. Это сделало бы его на 400 долларов дешевле, чем Fold 3, который стоит 1799,99 долларов. Хотя на первый взгляд это может звучать великолепно, имейте в виду, что для складных телефонов требуются сложные детали, которые обычно стоят дороже.

Это объясняет, почему первая партия складных телефонов, выпущенных Samsung и Huawei еще в 2019 году, стоила около 2000 долларов. Предположительно, Samsung удалось снизить цену из-за того, что называется эффектом масштаба, когда затраты на производство снижаются по мере увеличения объема производства. Таким образом, немного сложно понять, как Google ориентируется на цену в 1400 долларов за Pixel Notepad, но опять же, это не выходит за рамки возможного, учитывая, что первый складной телефон Oppo, Find N, стоит эквивалентно 1200 долларов. Говоря об этом, ожидается, что Pixel Notepad будет иметь квадратное соотношение сторон, как у Oppo Find N, а не более высокое соотношение сторон, как у Fold 3, что может сделать запись на экране обложки более удобной. Осталось только дождаться официального релиза и можно будет говорить более предметно.
Комментарии и отзывы Google Pixel Notepad
Смартфон iQOO U5 5G получил аккумулятор на 5000 мАч…
Смартфон iQOO U5 5G получил аккумулятор на 5000 мАчКомпания Vivo и принадлежащий ей бренд iQOO пополнили ассортимент смартфонов моделью iQOO U5 5G, цена кот…
Анонсирован Philips PH1 с чипсетом Unisoc…
Анонсирован Philips PH1 с чипсетом UnisocНовый смартфон Philips PH1, сегодня был выпущен в Китае. Philips PH1 является смартфоном начального уровн…
Смартфон Oppo Find X5 получит нейронный процессор …
Смартфон Oppo Find X5 получит нейронный процессор Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Oppo Find X5, который еще …
Xiaomi Ingres это будущий POCO F4 Pro…
Xiaomi Ingres это будущий POCO F4 ProСогласно отчету Xiaomiui, грядущий Xiaomi Ingres имеет сокращенный номер модели L11. Этот номер модели не…
Redmi Note 11 Trend Limited Edition появился в продаже…
Redmi Note 11 Trend Limited Edition появился в продажеКомпания Redmi выпустила в продажу смартфон Redmi Note 11 Trend Limited Edition, который оценен в 420 дол…
Новый iPhone SE получит всего 3 ГБ ОЗУ…
Новый iPhone SE получит всего 3 ГБ ОЗУИзвестный аналитик Минг-Чи Куо поделился подробностями о новом поколении смартфона iPhone SE, который еще…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на видео…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на видеоКомпания Lenovo опубликовало видео-тизер геймерского смартфона Lenovo Legion Y90, который еще не был пред…
Poco представит M4 Pro 5G 9 ноября…
Poco представит M4 Pro 5G 9 ноябряPoco объявила, что еще один телефон серии M появится в продаже к концу этого года. Компания запланировала…
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor