Google выпустит Pixel Notepad за 1400 долларов

Не так давно сообщалось, что первый складной телефон Google, который, по-видимому, будет известен как Pixel Notepad, будет дешевле, чем последний гибкий телефон Samsung, Galaxy Z Fold 3, и теперь появился конкретный ценник. Журналист информационного издания 9to5Google узнал из двух источников, что Google рассматривает цену около 1400 долларов за первый складной Pixel. Это сделало бы его на 400 долларов дешевле, чем Fold 3, который стоит 1799,99 долларов. Хотя на первый взгляд это может звучать великолепно, имейте в виду, что для складных телефонов требуются сложные детали, которые обычно стоят дороже.

Это объясняет, почему первая партия складных телефонов, выпущенных Samsung и Huawei еще в 2019 году, стоила около 2000 долларов. Предположительно, Samsung удалось снизить цену из-за того, что называется эффектом масштаба, когда затраты на производство снижаются по мере увеличения объема производства. Таким образом, немного сложно понять, как Google ориентируется на цену в 1400 долларов за Pixel Notepad, но опять же, это не выходит за рамки возможного, учитывая, что первый складной телефон Oppo, Find N, стоит эквивалентно 1200 долларов. Говоря об этом, ожидается, что Pixel Notepad будет иметь квадратное соотношение сторон, как у Oppo Find N, а не более высокое соотношение сторон, как у Fold 3, что может сделать запись на экране обложки более удобной. Осталось только дождаться официального релиза и можно будет говорить более предметно.