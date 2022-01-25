Google выпустит Pixel Notepad за 1400 долларов

Это объясняет, почему первая партия складных телефонов, выпущенных Samsung и Huawei еще в 2019 году, стоила около 2000 долларов. Предположительно, Samsung удалось снизить цену из-за того, что называется эффектом масштаба, когда затраты на производство снижаются по мере увеличения объема производства. Таким образом, немного сложно понять, как Google ориентируется на цену в 1400 долларов за Pixel Notepad, но опять же, это не выходит за рамки возможного, учитывая, что первый складной телефон Oppo, Find N, стоит эквивалентно 1200 долларов. Говоря об этом, ожидается, что Pixel Notepad будет иметь квадратное соотношение сторон, как у Oppo Find N, а не более высокое соотношение сторон, как у Fold 3, что может сделать запись на экране обложки более удобной. Осталось только дождаться официального релиза и можно будет говорить более предметно.