Google всё же готовит умные часы Pixel Watch

Появилась некоторая новая информация относительно слухов о Google Pixel Watch, благодаря исследованиям журналистов издания 9to5Google. Учитывая, что Google приобрела Fitbit, было не совсем ясно, будет ли гигант из Маунтин-Вью использовать брендинг Pixel для своих первых умных часов. Эта загадка, похоже, была разгадана — Google использует тег под названием «PIXEL_EXPERIENCE», чтобы упростить развертывание эксклюзивных функций Pixel, и существуют разные теги для разных устройств, такие как «PIXEL_EXPERIENCE_2021» для Pixel 6 Duo и «PIXEL_EXPERIENCE_2020_MIDYEAR» для Pixel 5a. В последней версии приложения Google упоминается тег под названием «PIXEL_EXPERIENCE_WATCH», который, кажется, предполагает, что часы будут иметь название Pixel и будут предлагать некоторые функции, которые не будут сразу доступны на других носимых устройствах Wear OS.

Фрагменты кода также указывают на то, что Pixel Watch будет иметь помощника следующего поколения, что означает, что, как и в случае с Pixel 4 и более поздними телефонами Google, помощник будет встроен в часы и будет обрабатывать речь на устройстве, а не полагаться на Дата-центры Google. Это не только ускорит процесс, но и позволит вам общаться с Ассистентом даже при отсутствии сетевого подключения. Это может сделать часы действительно выделяющимися, поскольку работа с Ассистентом на текущих часах Wear OS не очень гладкая. Ждём официального анонса и тогда можно будет говорить более детально.
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