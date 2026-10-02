Google ввела запрет на установку софта не из Google Play

Компания Google ещё весной этого года объявила об изменении процесса установки приложений на Android из сторонних источников, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей. В компании утверждают, что новые правила помогут защитить людей от мошенников, которые заставляют их устанавливать вредоносные приложения. И теперь изменения начали действовать в четырёх странах мира. На всех смартфонах с Android 7 и новее в Бразилии, Таиланде, Сингапуре и Индонезии для установки незарегистрированных приложений пользователям необходимо активировать соответствующую настройку в параметрах разработчика, пройти аутентификацию, перезагрузить устройство и затем подождать 24 часа. После этого можно устанавливать приложения от незарегистрированных разработчиков и из сторонних магазинов. Доступ к такой возможности можно предоставить на 7 дней или без ограничения срока — в зависимости от выбранного пользователем варианта.
На данный момент авторизованными магазинами приложений считаются Google Play, Samsung Galaxy Store, HONOR App Market, Oppo App Market, Xiaomi GetApps, vivo V-Appstore и Transsion Palm Store. Новый процесс установки приложений из сторонних источников намеренно сделали более сложным, чтобы затруднить работу мошенникам. Однако пользователи Android относятся к изменениям неоднозначно и опасаются, что это может стать первым шагом к более закрытой экосистеме по образцу iOS. Это вполне понятные опасения, безусловно.