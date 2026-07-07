Nothing прекратила поддержку Phone (1)

Nothing Phone (1), первый смартфон компании, получил своё последнее обновление перед официальным завершением цикла программной поддержки. Апдейт не содержит крупных нововведений и включает лишь июльский патч безопасности 2026 года, а также несколько исправлений ошибок. Таким образом, Nothing полностью выполнила обещания, данные владельцам устройства четыре года назад. В сообщении на официальном форуме сообщества компания раскрыла детали обновления и подтвердила, что «Phone (1) достиг конца своего жизненного цикла программной поддержки». Смартфон дебютировал в июле 2022 года с Android 12 и впоследствии получил Android 15 — последнее крупное обновление операционной системы для этой модели. Тем самым Nothing выполнила обещание предоставить три крупных обновления Android.

При этом Nothing предупреждает, что во время установки обновления смартфон может сильнее нагреваться и расходовать больше энергии. По словам компании, это нормальное явление, связанное с фоновыми процессами, которые выполняются после установки новой версии программного обеспечения. После завершения всех операций работа устройства должна вернуться к привычному режиму. И хотя на сегодняшний день всего три обновления операционной системы могут показаться слишком уж скромными, на самом деле в 2022 году для смартфона среднего ценового диапазона это был очень даже достойный показатель. Многие флагманы на сегодняшний день обещают такую же поддержку.
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