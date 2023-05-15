Google заплатит штраф за обман с рекламой Pixel 4

Перед тем, как полностью отформатировать свою линейку смартфонов с выходом Pixel 6, у компании Google были не очень успешные модели Pixel 5 и Pixel 4, которые по странным причинам не пользовались высоким спросом у покупателей. Несмотря на отличное программное и аппаратное обеспечение, пользователи не горели желанием бежать в магазин и покупать что-либо от Google. Возможно, именно из-за этого компания Google приняла решение заняться недобросовестной рекламой своего смартфона Pixel 4, из-за чего теперь ей придётся заплатить огромную сумму в 9 миллионов долларов.

Суть обмана заключается в том, что компания наняла радиоведущих в штате Техас поручила им транслировать отзывы о своём опыте использования свежего флагмана Google, чтобы пользователи слышали новости о данном гаджете и хотя бы обращали внимание на новинку в магазине. Однако данный маркетинговый ход является абсолютным обманом потребителей, так как на самом деле ведущие никогда не имели возможности использовать устройство бренда, чтобы составить своё собственное мнение, и просто читали предоставленный им текст якобы обзора от Google. Ситуация настолько странная, что Google решила не оспаривать это исковое заявление и согласилась урегулировать этот вопрос во внесудебном порядке, как заявил представитель информационного издания Reuters. Впрочем, скорее всего, штраф в размере 9 миллионов долларов стоит того — с тех пор смартфоны компании покупают гораздо активнее по всему миру.
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