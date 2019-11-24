Google заплатит хакерам 1,5 млн долларов за взлом смартфонов Pixel

Компания Google обновила конкурс Android Security Rewards, которая предусматривает выплату вознаграждений за найденные в смартфонах уязвимости.

Самое большое вознаграждение 1.5 млн. долларов, кто найдёт уязвимость в аппаратной защите на базе чипа Google Titan M.

За обнаружение краж данных, компания предлагает 500 тысяч долларов. За уязвимости в Secure Element, Trusted Execution Environment и ядре 250 тысяч долларов. За обход системы блокировки экрана и слабые места можно получить 100 тысяч долларов.