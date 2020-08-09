Google запускает функцию Nearby Share на Android

Компания Google наконец-то выпустила Android-версию AirDrop, которая получила название Nearby Share.

Nearby Share позволяет напрямую обмениваться файлами, фотографиями, ссылками и другим контентом между любым устройством под управлением Android 6.0 и выше. Смартфоны Pixel и смартфоны компании Samsung уже получили функцию Nearby Share с сегодняшнего дня, а другие устройства Android получат обновление в ближайшие дни.

Для работы Nearby Share необходимо включить службы Bluetooth и определения местоположения. Оба устройства Android также должны находиться в непосредственной близости. Пользователи могут выбрать: быть видимыми для всех, для некоторых контактов или оставаться скрытыми.

После нажатия кнопки (Поделиться рядом) начнется поиск устройств поблизости, и пользователь сможет выбрать контакт для отправки контента. Другой пользователь, который находится на принимающей стороне, должен принять или отклонить передачу файла.