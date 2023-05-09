Google завтра представит часы Pixel Watch 2

Несколько дней назад мы обнаружили, что компания Google работает над умными часами Pixel Watch 2, преемником оригинальной модели, которая уже довольно долго на рынке. Однако на тот момент это был всего лишь слух, а теперь у нас есть некоторые новости о предстоящем анонсе новой носимой электроники. По словам известного инсайдера Эвана Бласса, предстоящие умные часы от Google будут действительно называться Pixel Watch 2 — это не должно вызывать удивления, потому что для компании такой шаг наиболее понятен в плане маркетинга. Хотя многие пользователи уже успели забыть как выглядят оригинальные умные часы, так что цифры 2 в названии могла бы быть заменена на что-то другое. Также Бласс опубликовал изображение в социальных сетях, подтверждающее название Pixel Watch 2.

Конечно, возможно, стоит отнестись к этому с некоторым недоверием, так как любую картинку можно подделать, но репутация Бласса в мобильной индустрии остается безупречной, так что мы сильно сомневаемся, что он бы занимался созданием фейков за день до релиза. Да, стоит напомнить, что Pixel Watch 2 будут представлены завтра вместе с серией Pixel 8 и другими устройствами. Но, к сожалению, помимо названия и слитой фотографии, которая, вероятно, используется для пресс-релизов, мы не можем ничего больше поведать, потому что часы оказались весьма большой неожиданностью даже для крупных поставщиков секретной информации. Будем ждать презентацию и завтра узнаем все детали от начала и до конца.