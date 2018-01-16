Горизонтальная раскладушка ZTE Axon M выйдет за пределы США

Компания ZTE объявила о скором выходе горизонтальной раскладушки Axon M в Китае. Продажи необычного смартфона с двумя экранами запланированы на 20 января 2018 года. Также был подтвержден европейский релиз Axon M – в Старом Свете смартфон появится до конца квартала, то есть, до конца марта. Напомним, что ZTE Axon M продается эксклюзивно у американского оператора AT&T с ноября прошлого года.

Смартфон оснащен двумя 5,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, одной 20 Мп камерой, аккумулятором на 3180 мАч, прошлогодним процессором Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъемом и портом USB Type-C. Габариты устройства равны 150,8:71,6:12,1 мм, а вес – 230 граммам. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat.