Готовится GeForce RTX Super для ноутбуков

Инсайдеры предоставили достаточно интересную информацию о грядущих анонсах компании NVIDIA. Оказалось, что производитель прямо сейчас активно работает над тем, чтобы выпустить в продажу ноутбуки с мобильной графикой GeForce RTX Super, которая будет в разы производительней тех решений, которые уже сейчас установлены в новых ноутбуках. Естественно, графика такого уровня нацелена на геймеров, которые хотят даже с ноутбуком не оставаться без классных игр на высоких настройках графики. И, что самое приятное, сразу после анонса GeForce RTX Super для мобильных платформ компании-партнеры запустят в продажу новинки с этой графикой. Это позволит геймерам без ожидания приобрести нужное устройство и играть с комфортом в любой точке мира.