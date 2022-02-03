Готовящиеся к выпуску разъемы PCIe 12VHPWR, совместимые с видеокартами NVIDIA RTX 30-й серии Founders Edition

NVIDIA представила новый разъем питания для своих видеокарт RTX 30-й серии Founders Edition, и в то время это вызвало споры, тем более что ни один из ее партнеров AIB не пошел тест. Как оказалось, разъем был в основном принят PCI-SIG, с некоторыми дополнениями, которые привели к появлению разъема 12VHPWR. Основное различие между ними заключалось в добавлении небольшого набора сенсорных разъемов для разъема 12 + 4-контактного типа.

Однако, что более интересно, так это то, что он будет работать в двух разных режимах. Если 4-контактный разъем Sense не подключен к графическому процессору, блок питания будет подавать на графический процессор только 450 Вт, предположительно в качестве меры предосторожности. С другой стороны, если используется сенсорный разъем, тот же кабель может обеспечивать мощность до 600 Вт, что позволит увеличить общую потребляемую мощность карты до 675 Вт для графических процессоров следующего поколения. Вполне возможно, что мы увидим карты с несколькими порогами мощности, которые будут согласовываться на лету с блоком питания, а также мы можем увидеть блоки питания, которые могут вызвать более низкое потребление питания графического процессора в случае, если общая нагрузка на систему станет слишком высокой.
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