Графические процессоры AMD RDNA 3 будут поддерживать стандарт DisplayPort 2.0 UHBR 20

Предстоящая серия видеокарт AMD Radeon RX 7000, основанная на архитектуре RDNA 3, должна поддерживать протоколы следующего поколения на всех платах. Сегодня, согласно патчу, выпущенному для ядра Linux, появилась информация о вариантах вывода на дисплей, которые AMD представит потребителям в будущих продуктах. По словам информатора, который обнаружил этот патч, стало известно, что AMD объединит технологию DisplayPort 2.0 с режимом передачи UHBR 20. Стандарт UHBR 20 может обеспечить максимальную двунаправленную полосу пропускания 80 Гбит/с, что представляет собой самую высокую пропускную способность для выходного разъема дисплея, доступного в настоящее время. С помощью этой технологии образец графического процессора RDNA 3 может отображать разрешение 16K со сжатием потока отображения, 10K без сжатия или два экрана 8K HDR с частотой обновления 120 Гц. Все это будет обрабатываться движком Display Controller Next (DCN) для мультимедиа.

Доступность мониторов с поддержкой DisplayPort 2.0 — это отдельная история. VESA отметила, что они должны появиться в конце 2021 года, однако они были задержаны из-за отсутствия устройств, поддерживающих этот формат. Имея карты AMD RDNA 3 в качестве новейшего продукта для поддержки этих мониторов, мы, скорее всего, увидим, как рынок адаптируется к спросу мало доступных продуктов, поскольку переход на последний стандарт находится в процессе.
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