В России представлена видеокарта Acer Nitro Intel ARC B580 OC 12GB

На российском рынке представлена Acer Nitro Intel ARC B580 OC 12GB c видеопамятью GDDR6 и фирменной системой охлаждения Frost Blade. В основе лежат чип с микроархитектурой Intel Xe2 с модулями расчета трассировки лучей и улучшенным энергопотреблением, 192 бит шина памяти для новейших игр с максимальным качеством текстур и передовые инструменты Intel AI Playground для работы с нейросетями и реализации творческих амбиций. Сбалансированная видеокарта по привлекательной цене в компактном 2-х слотовом исполнении длиной 268 мм.