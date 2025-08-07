В России представлена видеокарта Acer Nitro Intel ARC B580 OC 12GB
На российском рынке представлена Acer Nitro Intel ARC B580 OC 12GB c видеопамятью GDDR6 и фирменной системой охлаждения Frost Blade. В основе лежат чип с микроархитектурой Intel Xe2 с модулями расчета трассировки лучей и улучшенным энергопотреблением, 192 бит шина памяти для новейших игр с максимальным качеством текстур и передовые инструменты Intel AI Playground для работы с нейросетями и реализации творческих амбиций. Сбалансированная видеокарта по привлекательной цене в компактном 2-х слотовом исполнении длиной 268 мм.
- Графический процессор: Intel Arc B580 (20 CU Xe2 частотой 2 740 МГц).
- Объём видеопамяти: 12 ГБ GDDR6 разрядностью шины 192 бит.
- Энергопотребление: до 205 Вт.
- Интерфейс питания: 8 Pin.
- Система охлаждения: Frost Blade 2-осевая с алюминиевым радиатором.
- Особенности: трассировка лучей, генерация кадров XeFG+XeLL, ИИ-инструменты: AI Playground + нейродвижок XMX AI.
- Габариты: 268 x 113 x 40 мм.
Автор - Ленар Хайруллин. Размещено: Сегодня 20:16. Acer Nitro Intel ARC B580