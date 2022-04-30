Графический процессор NVIDIA H100 оценен в 36 тысяч долларов

NVIDIA представила ускоритель H100 на базе новой архитектуры Hopper. Это решение с 80 ГБ памяти, 18 432 ядрами CUDA (из них 15 872 активных) и производительностью 60 TFLOPS.

Конечно, это, во-первых, специализированный ускоритель для серверов и суперкомпьютеров, а во-вторых, это новейшее решение топового уровня. В Японии за новинку просят 36 445 долларов с учетом налогов. Сложно сказать, дорого это или нет, учитывая специфику устройства. Сравнить цены пока невозможно, так как еще никто не добавлял карту в свой ассортимент. Графический ускоритель NVIDIA H100 выйдет на рынок только во второй половине года.

Тот же магазин ранее добавил на сайт ускоритель Instinct MI210 по цене 16 500 долларов. Да, решение NVIDIA производительнее, но не в два раза. У нового AMD производительность составляет 45,3 TFLOPS, а у PCIe 5.0 H100 — 48 TFLOPS.
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