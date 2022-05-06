Графический процессор NVIDIA Hopper H100 во всей красе

На GTC 2022 NVIDIA представила свой графический процессор Hopper H100, мощный вычислительный центр, разработанный для центров обработки данных следующего поколения.

Графический процессор H100 — это чип-монстр, созданный по последнему 4-нанометровому техпроцессу и включающий 80 миллиардов транзисторов, а также передовую технологию памяти HBM3. Согласно техническому изданию, H100 построен на печатной плате PG520, которая имеет более 30 блоков питания VRM и массивный встроенный промежуточный модуль, который использует технологию TSMC CoWoS для объединения графического процессора Hopper H100 с конструкцией HBM3 с 6 стеками.

Из шести стопок две стопки сохраняются для обеспечения целостности урожая. Но новый стандарт HBM3 позволяет увеличить емкость до 80 ГБ при скорости 3 ТБ/с, что является безумием. Для сравнения, самая быстрая на данный момент игровая видеокарта RTX 3090 Ti предлагает пропускную способность всего 1 ТБ/с и 24 ГБ видеопамяти. Помимо этого, графический процессор H100 Hopper также использует новейший формат данных FP8, а благодаря новому соединению SXM он помогает обеспечить мощность 700 Вт, на которую рассчитан чип.

Что касается спецификаций, графический процессор NVIDIA Hopper GH100 состоит из массивной схемы из 144 SM (потоковых мультипроцессоров), которая представлена ​​в общей сложности 8 GPC. Всего в этих GPC 9 TPC, каждый из которых состоит из 2 блоков SM. Это дает нам 18 SM на GPC и 144 на полную конфигурацию из 8 GPC. Каждый SM состоит из 128 модулей FP32, что дает нам в общей сложности 18 432 ядра CUDA. Кэш — еще одно место, которому NVIDIA уделила большое внимание, увеличив его до 48 МБ в графическом процессоре Hopper GH100. Это на 20 % больше, чем у 50 МБ кэш-памяти графического процессора Ampere GA100, и в 3 раза больше, чем у флагманского графического процессора AMD Aldebaran MCM, MI250X.
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