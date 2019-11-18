GripBeats позволяет создавать музыку взмахом руки

2019-11-18, Автор - Anna; Продукт - GripBeats ; [28]
Беспроводное устройство GripBeats позволяет создавать музыку движением и прикосновением.

GripBeats оснащен датчиком движения с девятью осями, который определяет движение на 360 градусов, также учитывая скорость движения. Его можно настроить с помощью специального приложения, в котором есть уроки, демонстрирующие, как его использовать. Ремешок имеет 32 сенсорных датчика давления и его можно обернуть вокруг руки. Вы также можете положить ремешок на плоскую поверхность и играть на нем, как на клавиатуре.

Помимо того, что вы можете создавать собственные инструменты и конфигурации. Есть доступ к более чем 12 предварительно настроенным режимам, а поскольку GripBeats работает через Bluetooth, вы можете использовать его практически с любым музыкальным программным обеспечением, которое вам нравится. Проект GripBeats в настоящее время представлен на Kickstarter за $ 99, и если все пойдет по плану устройство поступит в массовые продажи в мае 2020 года.

Комментарии и отзывы GripBeats
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