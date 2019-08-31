Грядущий флагман Sony Xperia появился на фотографиях

Sony готовится представить еще один топовый смартфон на IFA 2019 менее чем за неделю.

Внешне он будет очень похож на Xperia 1. Sony решила выбрать тот же традиционный прямоугольный форм-фактор и поэтому, внешне в основном, практически нет изменений. Изображения демонстрируют заднюю поверхность смартфона с тройной камерой и двойной светодиодной вспышкой. Модуль теперь расположен в левом верхнем углу, а не по середине.

Датчик отпечатков пальцев расположен с правой стороны вместе с кнопкой камеры. Ходят слухи, что новинка может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G. Никаких подробностей о технических характеристик телефона пока нет.