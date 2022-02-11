Грядущий смартфон BlackBerry 5G с физической клавиатурой теперь под вопросом

BlackBerry начала новый год с извинений за то, что не смогла выпустить обещанный смартфон BlackBerry 5G в прошлом году, и подтвердили свое обязательство выпустить данное устройство в этом году, однако что то пошло не так.

По словам Кевина Михалюка из BlackBerry, кажется, что компания теперь вообще не планирует выводить на рынок обещанный 5G-смартфон BlackBerry. Источник утверждает, что официального объявления пока нет. Тем не менее, телефон BlackBerry 5G начал походить на выдумку, и большинство энтузиастов сомневались в способности BlackBerry предоставить данный продукт. BlackBerry также недавно продала свою интеллектуальную собственность на 600 миллионов долларов США. В нынешнем виде поклонникам, возможно, лучше отказаться от надежды когда-либо получить современный смартфон BlackBerry с физической клавиатурой.
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