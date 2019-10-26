H2O Audio выпустила необычные наушники для пловцов совместимые с Apple Watch

Компания H2O Audio, наиболее известная своей линейкой водонепроницаемых наушников, теперь хочет помочь вам получить звуковую мотивацию от Apple Watch. Interval Swim Head специально предназначены для использования с умными часами Apple. Система состоит из из зажима, в котором находятся элементы управления, и прикрепляется к задней части плавательных очков с наушниками Bluetooth 5, которые подключаются через провод. В комплекте идет набор из 10 вкладышей, чтобы обеспечить пользователем наилучшую посадку.

H2O Audio использует свои собственные драйверы для подводных динамиков, чтобы обеспечить мощность и четкость звука независимо от того, под водой вы или нет. Наушники имеют рейтинг IPX8 и предназначены для непрерывного использования под водой, а время работы от аккумулятора составляет до шести часов при 100% громкости. Interval Swim Head обойдутся в $ 100.