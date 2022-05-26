HDPlex представил самый компактный в мире блок питания ATX

Компания HDPlex объявила о создании самого компактного в мире блока питания формата ATX.

Этот внутренний блок питания размером 170 мм x 50 мм x 25 мм меньше, чем большинство блоков питания ноутбуков класса 100 Вт, но обладает удивительной выходной мощностью 250 Вт, которой достаточно для большинства сборок HTPC. Блок питания использует высокоэффективные полевые транзисторы GaN в своей схеме переключения для достижения плотности мощности, при этом компания заявляет КПД 94%.

Блок питания поставляется с отдельной розеткой переменного тока на одном конце и разъемами для модульных кабелей на другом. Кабели включают 24-контактный разъем ATX, 8-контактный разъем EPS, три разъема питания SATA, один разъем Molex и два разъема питания 6+2 контакта PCIe. Если 250 Вт недостаточно, существует уникальная функция, которая позволяет синхронизировать два из них в одном устройстве, объединив их входы переменного тока через Y-разветвитель и сигнальный кабель ATX.

На нижней стороне печатной платы видны полевые транзисторы GaN автомобильного класса (автомобильный класс подразумевает высокую термостойкость).

На следующем рисунке показано, как можно объединить два из них, чтобы получить общую мощность 500 Вт, и при этом занимать меньшую площадь, чем FlexATX или SFX.

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