HKC представила ноутбук с дисплеем 1-60 Гц

Гонка за минимальным энергопотреблением мобильных устройств продолжается, и HKC задействовала ИИ для реализации технологии, которую называет Ultra-Low Power-дисплеем для ноутбуков. Несколько месяцев назад Intel совместно с BOE уже представили схожую панель, которая, по сообщениям, резко сокращает потребление энергии за счёт перехода на частоту обновления 1 Гц. И решение HKC построено на аналогичной идее. Китайская компания анонсировала экран с диапазоном частоты обновления панели 1–60 Гц, энергопотребление которого составляет лишь доли ватта. Согласно отчёту, дисплей может снижать частоту до 1 Гц, когда на экране отображаются статичные элементы, не требующие частого обновления.

Такой эффект достигается за счёт использования оксида индия, который уменьшает утечки тока и позволяет реализовать сверхэффективный режим 1 Гц без мерцания. При стандартной частоте 60 Гц дисплей потребляет всего 0,27–0,29 Вт, что уже является крайне низким показателем, а при активации экстремального энергосберегающего режима частота падает до 1 Гц, а энергопотребление снижается до 0,13 Вт. Это может заметно сказаться на автономности ноутбуков, позволяя работать значительно дольше от одного заряда. В HKC заявляют, что экран полностью лишён мерцания, однако реальное впечатление от использования ещё предстоит оценить на практике. Но пока что новинка выглядит достаточно интересно, чтобы обратить на неё своё внимание в обозримом будущем на релизе.