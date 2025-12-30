HKC представила ноутбук с дисплеем 1-60 Гц

Такой эффект достигается за счёт использования оксида индия, который уменьшает утечки тока и позволяет реализовать сверхэффективный режим 1 Гц без мерцания. При стандартной частоте 60 Гц дисплей потребляет всего 0,27–0,29 Вт, что уже является крайне низким показателем, а при активации экстремального энергосберегающего режима частота падает до 1 Гц, а энергопотребление снижается до 0,13 Вт. Это может заметно сказаться на автономности ноутбуков, позволяя работать значительно дольше от одного заряда. В HKC заявляют, что экран полностью лишён мерцания, однако реальное впечатление от использования ещё предстоит оценить на практике. Но пока что новинка выглядит достаточно интересно, чтобы обратить на неё своё внимание в обозримом будущем на релизе.