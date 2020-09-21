HMD Global анонсирует новые смартфоны Nokia на мероприятии 22 сентября

Компания HMD Global анонсировала свое мероприятие по запуску новинок, которое состоится 22-го числа, на котором также будет представлен новый смартфон Nokia.

Согласно сообщению в Twitter Юхо Сарвикаса, директора по продуктам HMD Global, стало известно, когда компания начнет свое ежегодное мероприятие 22 сентября и будет транслироваться в прямом эфире. Стоит отметить, что в посте не раскрывается ни одна модель смартфона, а лишь подтверждается, что мероприятие проводилось для анонса самого смартфона Nokia.

На мероприятии HMD Global анонсирует только бюджетные смартфоны Nokia, а именно Nokia 7.3 и Nokia 6.3. Ожидается, что Nokia 6.3 будет моделью среднего класса с процессором Snapdragon серии 700, а также четырьмя задними камерами, а Nokia 7.3 - смартфоном с поддержкой сетей 5G.
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