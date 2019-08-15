HMD Global будет обновлять смартфоны Nokia 5, 6 и 8

2019-08-15, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Nokia; [77]
Компания HMD Global опубликовала пресс-релиз, согласно которому все смартфоны Nokia 2017 года выпуска продолжат получать патчи безопасности.

Обновления будут выходить раз в квартал для Nokia 3, Nokia 2, Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8. Связано это с участием фирмы Nokia в программе Android One. Её правила предполагают гарантию на поддержку операционной системы в течение минимум двух лет.
    Расписание апдейтов выглядит следующим образом:
  • Nokia 3: ежеквартальные обновления, начиная с сентября 2019 года и заканчивая сентябрем 2020 года
  • Nokia 5: ежеквартальные обновления, начиная с октября 2019 года и заканчивая октябрем 2020 года
  • Nokia 6: ежеквартальные обновления, начиная с октября 2019 года и заканчивая октябрем 2020 года
  • Nokia 8: ежеквартальные обновления, начиная с октября 2019 года и заканчивая октябрем 2020 года

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