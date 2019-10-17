HMD Global готовит более доступный смартфон 5G - Nokia 8.2

2019-10-17, Автор - Anna; Продукт - Nokia 8.2 5G; [61]
Существующие флагманские модели 5G стоят небольшого состояния и являются доступными не для всех. HMD Global надеется исправить это в следующем году с относительно недорогим Nokia 8.2 5G стоимостью около $ 500–650.

Ожидается, что будущая Nokia 8 .2 5G будет работать на пока еще не анонсированном Qualcomm Snapdragon 735. Стандартная модель будет иметь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища, также находятся в разработке версия 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Предыдущие отчеты предполагают, что набор функций Nokia 8.2 5G будет дополнен выдвижной камерой, полноэкранным дизайном и круглым модулем камеры на задней панели, в котором расположен основной 64 МП датчик. Ожидается, что Nokia 8.2 5G дебютирует в конце февраля 2020 года на ежегодном собрании MWC.

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