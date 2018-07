Смартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмарке. Аппарат Nokia 6.1 Plus получит дисплей с вырезом в верхней части и сдвоенную основную камеру. В основе устройства Nokia 6.1 Plus ляжет процессор Snapdragon 636 с частотой 1,8 ГГц и 4 Гбайт ОЗУ. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Остальные технические характеристики Nokia 6.1 Plus пока не раскрываются. Дебют смартфона Nokia 6.1 Plus ожидается в ближайшее время.