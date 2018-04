Компания HMD Global объявила о старте продаж на российском рынке нового смартфона Nokia 7 Plus. Аппарат Nokia 7 Plus снабжен солидным дисплеем размером в 6 дюймов с соотношением сторон 18:9. В основе устройства Nokia 7 Plus лежит мобильный чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ оперативная память и флэш-накопитель объемом до 64 ГБ. Оптика 2-линзовой тыльной камеры также разработана Carl Zeiss. Габариты устройства составляют: 158,38 * 75,64 * 9,55 мм. Приобрести новинку Nokia 7 Plus можно за 27 990 рублей.