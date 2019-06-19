HMD Global перемещает свои сервера в Финляндию

Производитель смартфонов Nokia, HMD Global, решил заявить о своей приверженности защите пользовательских данных, переместив все данные, которые собирает, в другое место. Компания заключила партнерские отношения с Google Cloud и консалтинговой фирмой CGI и начала процесс переноса своих данных в облачный регион Google в Хамине, Финляндия. Ранее данные хранились на серверах Amazon Web Services в Сингапуре.

Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас, отметил: “Google Cloud и CGI были естественным выбором в качестве наших стратегических облачных партнеров благодаря нашему существующему тесному сотрудничеству с ними, которое гарантирует, что мы внедряем наши ведущие технологии защиты данных и аналитики на глобальном уровне. Мы хотим оставаться открытыми и прозрачными в отношении того, как мы собираем и храним данные активации устройства, и хотим, чтобы люди понимали, почему и как это улучшает их работу с телефоном”

Все недавно выпущенные телефоны Nokia будут отправлять свои данные на новые серверы. Что касается более старых телефонов - они начнут загружать данные в новое место, когда получат свежее обновление Android Q. HMD Global всегда стремится выпускать крупные обновления как можно быстрее, так что, возможно, вы увидите Android 10 на своем Nokia уже к концу года.