Компания HMD Global выпустила обновление Android 10 для смартфона Nokia 7.2.

Разработчики компаний HMD Global добавили в обновление все основные нововведения Android 10: функция Smart reply, обновлённые жесты навигации, расширенные настройки местоположения, темную тему для системы и приложения. Также с обновлением завезли и мартовский патч безопасности и проработали над устранением мелких ошибок и недочетов операционной системы. Обновление весит 1.57 Гб.

Компания уже начала распространять обновление по всему миру для пользователей смартфона Nokia 7.2.