HMD Global выпустит смартфоны Nokia в Индии

HMD Global, компания, получившая лицензию на продажу устройств под брендом Nokia, решилась на 5G с Nokia 8.3 еще в 2020 году. Позже бренд анонсировал несколько других версий, включая Nokia 8 V 5G UW и 8.3 5G для Verizon в США. Сразу после анонса Qualcomm Snapdragon 690 компания также представила доступный телефон с поддержкой 5G. Ожидается, что в 2021 году компания выпустит до четырех устройств с модулями для сотовых сетей пятого поколения. Теперь Financial Express сообщила, что компания планирует доставить устройства 5G в Индию. В интервью Financial Express вице-президент HMD Global Санмит Кочхар сказал, что Индия является важным рынком для снабжения и продаж бренда. Таким образом, компания планирует выпустить в стране доступные устройства 5G.