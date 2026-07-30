HMD Pulse2 Plus получит 120-Гц экран

Авторитетный инсайдер smashx_60 поделился подробностями о недорогих смартфонах HMD Pulse2 и Pulse2 Plus, релиз которых ожидается в ближайшее время. Итак, базовой модели приписывают наличие 6,67-дюймового IPS LCD-экрана с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 8 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 20-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной ОС Android 15. HMD Pulse2 Plus будет отличаться 120-Гц дисплеем, 6 ГБ ОЗУ и фронтальной камерой разрешением 13 Мп,