HMD Pulse2 Plus получит 120-Гц экран

Авторитетный инсайдер smashx_60 поделился подробностями о недорогих смартфонах HMD Pulse2 и Pulse2 Plus, релиз которых ожидается в ближайшее время. Итак, базовой модели приписывают наличие 6,67-дюймового IPS LCD-экрана с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 8 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 20-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной ОС Android 15. HMD Pulse2 Plus будет отличаться 120-Гц дисплеем, 6 ГБ ОЗУ и фронтальной камерой разрешением 13 Мп,

Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max оценили в 1200 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Pura 90s Pro Max, которая базируется…
Huawei Nova 16 SE получит батарею на 10000 мАч …
Сетевые источники, среди которых и авторитетный инсайдер Digital Chat Station, раскрыли подробности о сма…
Представлен смартфон TECNO SPARK 50 Pro…
Компания TECNO объявила о выпуске смартфона SPARK 50 Pro, который базируется на 6-нанометровом процессоре…
Motorola Moto G37 Power получит батарею на 7000 мАч…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделями Moto G37 и Moto G37 Power, которые основаны н…
TECNO POVA 8 Pro 5G засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне TECNO POVA 8 Pro 5G, который еще не б…
Прошивка One UI 9.0 скоро появится на Samsung Galaxy S25…
Компания Samsung запустила бета-тестирование оболочки One UI 9.0 на флагманских смартфонах серии Galaxy S…
HONOR представила смартфон X7e Plus 5G…
В июне компания HONOR представила смартфон HONOR X7e — модель с поддержкой сотовой сети 4G, экраном с час…
Официально: HONOR WIN Turbo готов к выходу …
Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфон WIN Turbo состоится в Китае до конца этого …
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor