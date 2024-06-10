HMD Skyline в стиле Nokia Lumia 920 показали на рендере

В сети появились первые изображения смартфона Skyline от компании HMD Global, который получит дизайн в стиле популярного когда-то Nokia Lumia 920. Утверждается, что аппарат появится в продаже 10 июля по цене в 520 евро. Смартфону приписывают наличие OLED-экрана с разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометрового чипсета Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп, фронтальной камеры на 32 Мп, аккумулятора ёмкостью 4900 мАч, поддержки 33-Вт проводной быстрой зарядки, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP67 и ОС Android 14 «из коробки».