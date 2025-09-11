HMD Vibe 5G оценили в 100 долларов

Компания HMD пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vibe 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе UNISOC T760 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC4. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом, предустановленной ОС Android 15, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, а также черной и фиолетовой расцветками. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 100 долларов.