HMD представила флагманский Skyline

Сегодня компания HMD официально представила Skyline — самый мощный смартфон под собственным брендом (ранее компания купила Nokia, но недавно приняла решение отказаться от этого бренда в пользу собственного). Дизайн смартфона сильно напоминает Nokia N9, а главная фишка устройства в повышенной ремонтопригодности. Производитель отмечает, что специальная конструкция позволяет заменить треснувший экран или неисправный аккумулятор менее чем за 10 минут. Также Skyline оснащён 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом находится в отверстии в дисплее, что вполне нормально по современным меркам — так делают все.

Под капотом установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, плюс компания оснастила смартфон 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Также имеется слот для карты microSD, который поддерживает до 512 ГБ дополнительного хранилища. На тыльной панели Skyline находится система из трёх камер — здесь расположена основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера на 13 Мп и телеобъектив на 50 Мп с 2-кратным увеличением. Кроме того, тыльную крышку Skyline можно легко открыть, открутив один винт, что позволяет быстро отремонтировать треснувшие экраны, погнутые зарядные порты или разряженные аккумуляторы при помощи стандартных наборов от iFixit. Более того, iFixit также будет поставлять запасные детали через свой онлайн-магазин.
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