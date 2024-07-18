HMD представила флагманский Skyline

Под капотом установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, плюс компания оснастила смартфон 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Также имеется слот для карты microSD, который поддерживает до 512 ГБ дополнительного хранилища. На тыльной панели Skyline находится система из трёх камер — здесь расположена основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера на 13 Мп и телеобъектив на 50 Мп с 2-кратным увеличением. Кроме того, тыльную крышку Skyline можно легко открыть, открутив один винт, что позволяет быстро отремонтировать треснувшие экраны, погнутые зарядные порты или разряженные аккумуляторы при помощи стандартных наборов от iFixit. Более того, iFixit также будет поставлять запасные детали через свой онлайн-магазин.