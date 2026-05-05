Pixel 11 получит меньше оперативной памяти

Следующее поколение смартфонов Pixel от Google может оказаться заметным даунгрейдом по сравнению с линейкой Pixel 10 из-за продолжающегося дефицита оперативной памяти. Согласно утечке характеристик серии Pixel 11 от MysticLeaks, базовая версия может получить всего 8 ГБ оперативной памяти вместо текущих 12 ГБ, о чём также сообщает Android Headlines. По этим данным, Google может добавить промежуточные конфигурации для Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold с 12 ГБ оперативной памяти — тогда как сейчас аналогичные модели оснащаются 16 ГБ. Версии с 16 ГБ сохранятся, но появление более доступных вариантов может привести к росту цены на топовые конфигурации.

При этом есть и положительный момент — утечка указывает на улучшения камер и более яркие дисплеи у Pro-моделей. Впрочем, с огромной долей вероятности это не перекроет проблемы с объёмом памяти в базовых моделях смартфонов. При этом дефицит оперативной памяти влияет не только на Google — например, Samsung также вынуждена повышать цены на свою продукцию. И проблема затрагивает не только смартфоны — рост цен и изменения характеристик наблюдаются в разных категориях устройств, от портативных игровых консолей до одноплатных компьютеров вроде Raspberry Pi. Производители просто не могут позволить себе выпускать смартфоны по той же цене с учётом более высокой цены на чипы памяти — никто не станет работать себе в убыток. Так что покупателям придётся либо больше платить, либо меньше получать.
OPPO F33 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 345 долларов…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями F33 5G и F33 Pro 5G, которые основаны на 6-наноме…
Представлен Realme C100 4G с АКБ на 8000 мАч…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C100 4G, которая оценена на дебютном вьет…
Официально: OnePlus Ace 6 Ultra получит флагманский процессо…
Компания OnePlus раскрыла характеристики смартфона OnePlus Ace 6 Ultra, который будет представлен уже 28 …
Apple победила конкурентов за счёт удержания цен…
По информации аналитиков, новых подход компании Apple в разрезе экономической составляющей начал проявлят…
Бюджетный смартфон TECNO Spark 50 5G получит 6 ГБ ОЗУ…
В базе данных Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне TECNO Spark 50 5G, релиз которого …
Honor 600 Lite появился в продаже до анонса…
В начале прошлого месяца в сети появилась информация о новом смартфоне среднего класса Honor 600 Lite, ко…
Официально: OPPO Find X9 Ultra выйдет в апреле …
Компания OPPO объявила, что презентация флагманского камерофона Find X9 Ultra состоится в апреле. При это…
Смартфон Lava Bold N2 Lite оценили в 80 долларов …
Компания Lava объявила о выпуске ультрабюджетного смартфона Bold N2 Lite, который базируется на 28-наноме…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor