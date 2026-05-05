Pixel 11 получит меньше оперативной памяти

Следующее поколение смартфонов Pixel от Google может оказаться заметным даунгрейдом по сравнению с линейкой Pixel 10 из-за продолжающегося дефицита оперативной памяти. Согласно утечке характеристик серии Pixel 11 от MysticLeaks, базовая версия может получить всего 8 ГБ оперативной памяти вместо текущих 12 ГБ, о чём также сообщает Android Headlines. По этим данным, Google может добавить промежуточные конфигурации для Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold с 12 ГБ оперативной памяти — тогда как сейчас аналогичные модели оснащаются 16 ГБ. Версии с 16 ГБ сохранятся, но появление более доступных вариантов может привести к росту цены на топовые конфигурации.

При этом есть и положительный момент — утечка указывает на улучшения камер и более яркие дисплеи у Pro-моделей. Впрочем, с огромной долей вероятности это не перекроет проблемы с объёмом памяти в базовых моделях смартфонов. При этом дефицит оперативной памяти влияет не только на Google — например, Samsung также вынуждена повышать цены на свою продукцию. И проблема затрагивает не только смартфоны — рост цен и изменения характеристик наблюдаются в разных категориях устройств, от портативных игровых консолей до одноплатных компьютеров вроде Raspberry Pi. Производители просто не могут позволить себе выпускать смартфоны по той же цене с учётом более высокой цены на чипы памяти — никто не станет работать себе в убыток. Так что покупателям придётся либо больше платить, либо меньше получать.