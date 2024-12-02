HONOR 300 Ultra оценен в 575 долларов

Компания HONOR представила в Китае смартфон HONOR 300 Ultra, одной из особенностей которого стала поддержка спутниковой связи. Новинка также получила производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 750, 6,78-дюймовый экран OLED с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и ШИМ-затемнением 3840 Гц, фронтальную камеру на 50 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма и OIS), 50 Мп (перископ на Sony IMX856 с 3.8-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), АКБ ёмкостью 5300 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, а также предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0. Цена смартфон на дебютном китайском рынке составляет 575 и 646 долларов за версии с 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти.