HONOR 400 получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфонах серии HONOR 400, которые еще не был представлены официально. Итак, базовой модели приписывают наличие 6,55-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, а также новой 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750) с тактовой частотой до 3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 820 и модемом 5G. Старшую модель HONOR 400 Pro оснастят 6,69-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и 4-нанометровым процессором Snapdragon 8 Gen 3 (SM8560), который используется в HONOR 300 Pro. Дата выхода смартфонов пока не уточняется.