HONOR 50 выйдет на новейших процессорах Qualcomm

Серия смартфонов HONOR 50 уже давно в сети, а в преддверии запуска линейки её функции и особенности начали появляться в интернете благодаря утечкам и сертификатам, полученным производителем у официальных государственных органов. К примеру, сегодня надежный аналитик раскрыл технические спецификации процессоров, на которых работает серия HONOR 50. Если верить источнику информационного издания Digital Chat Station, один из смартфонов серии HONOR 50 будет работать на еще не выпущенной платформе Qualcomm Snapdragon SM7325. По его словам, чипсет дебютирует впервые в этой линейке смартфонов. К сожалению, источник он не упомянул конкретно модель, так что мы можем лишь предполагать, что это будет представитель флагманской линейки процессоров.

Хотя, конечно, стоит напомнить, что ранее другой инсайдер сообщал информацию, что Qualcomm Snapdragon SM7325 это процессор Qualcomm Snapdragon 775G. Данный процессор, если верить спецификациям из официальных источников, будет поддерживать тактовую частоту вплоть до 2,7 ГГц, также данная система-на-чипе будет поддерживать до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, встроенную память UFS 3.1 объемом до 256 ГБ и, естественно, будет встроенный модель для подключения к сотовым сетям пятого поколения. К сожалению, более детальной информации о смартфоне нет, так что придется подождать, пока производитель проведет официальную презентацию и тогда можно будет говорить более предметно. Но серия уже выглядит интересно.