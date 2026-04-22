Представлен HONOR 600 Pro с АКБ на 7000 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью 600 Pro, которая обойдется на дебютном малазийском рынке в эквивалент 785 долларов. Новинка оснащается 6,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2728:1264 точки, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,3 ГГц и графикой Adreno 830, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 27 Вт соответственно, матовой металлический рамкой, подэкранным дактилоскопическим сенсором, отдельной настраиваемой ИИ-кнопкой, стереодинамиками и защитой от воды и пыли по стандарту IP69K.

Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor