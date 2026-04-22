Представлен HONOR 600 Pro с АКБ на 7000 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью 600 Pro, которая обойдется на дебютном малазийском рынке в эквивалент 785 долларов. Новинка оснащается 6,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2728:1264 точки, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,3 ГГц и графикой Adreno 830, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 27 Вт соответственно, матовой металлический рамкой, подэкранным дактилоскопическим сенсором, отдельной настраиваемой ИИ-кнопкой, стереодинамиками и защитой от воды и пыли по стандарту IP69K.