Смартфон Realme P4 анонсировали в России

Компания Realme объявила, что 7 июля в России стартуют продажи смартфонов Realme P4, P4x и P4 Lite. Цены китайский производитель пока не объявил. Realme P4 получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с максимальной яркостью 4000 нит, батарею ёмкостью 7000 мАч, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 685, программируемый световой индикатор AI Pulse Light на тыльной панели, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65 и корпус с прочностью по стандарту MIL-STD 810H.

Realme P4x может похвастаться 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, аккумулятором на 8000 мАч и защитой уровня IP64, P4 Lite предложит доступную цену, платформу Unisoc T7250 (T615), батарею ёмкостью 7000 мАч, 6,8-дюймовый IPS-экран с кадровой частотой 120 Гц и защиту от влаги и пыли согласно степени IP64.
