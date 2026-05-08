itel Zeno 200 оценили в 105 долларов

Компания itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Zeno 200, которая базируется на восьмиядерной однокристальной системе Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинка также характеризуется 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 590 нит, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 15 Go Edition, оптимизированной для маломощных устройств, 13-Мп тыльной и 5-Мп фронтальной камерами, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопом, стереозвуком с поддержкой DTS и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 105 долларов.