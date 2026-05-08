itel Zeno 200 оценили в 105 долларов

Компания itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Zeno 200, которая базируется на восьмиядерной однокристальной системе Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинка также характеризуется 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 590 нит, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 15 Go Edition, оптимизированной для маломощных устройств, 13-Мп тыльной и 5-Мп фронтальной камерами, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопом, стереозвуком с поддержкой DTS и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 105 долларов.

Официально: Vivo X300s получит флагманский процессор …
Компания Vivo раскрыла некоторые характеристики смартфона Vivo X300s, который будет представлен 30 марта …
Apple прокачала защиту от багов и уязвимостей…
Apple разработала новый механизм, который позволяет поддерживать безопасность своих операционных систем н…
Официально: Infinix Note 60 Pro получит 144-Гц экран …
Компания Infinix поделилась первыми подробностями о смартфоне Note 60 Pro, который еще не был представлен…
HONOR 600 Pro засветился на живых фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал качественные изображения смартфона HONOR 600 Pro, …
Vivo Y600 Pro показали на рендерах …
Компания Vivo опубликовала качественные изображения смартфона Y600 Pro, который будет представлен уже 27 …
Motorola Moto G Stylus 2026 оценили в 500 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus (2026), которая основана на 4-на…
POCO X8 Pro оценили в 45 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор техники Xiaomi в России diHouse объявил о начале продаж смартфона POCO X8 Pro Ma…
HONOR X80i оценили в 290 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR X80i, которая базируется на новом процессор…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor