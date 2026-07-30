Samsung Galaxy S25 FE получил обновление One UI 8.5

Компания Samsung выпустила июльский апдейт безопасности для смартфона Galaxy S25 FE с фирменной прошивкой One UI 8.5 на базе ОС Android 16. Пока обновление доступно для индийских пользователей, но в ближайшее время начнется распространение на другие регионы.

Напомним, что выпущенный в сентябре прошлого года Galaxy S25 FE оснащается 4-нанометровым процессором Exynos 2400, 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, 8 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°) и 8 Мп (трёхкратный оптический зум), фронтальной камерой разрешением 12 Мп, АКБ ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, корпусом из стекла и бронированного алюминия, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и разъемом USB Type-C 3.2 Gen 1.