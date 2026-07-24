iQOO выпустила смартфон Z11 Lite

Сегодня компания iQOO официально представила смартфон Z11 Lite — и ещё до анонса компания раскрыла практически все его характеристики, оставив в секрете только стоимость. iQOO Z11 Lite построен на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 и предлагается в конфигурациях с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, а также накопителем объёмом до 256 ГБ. Кроме того, устройство поддерживает карты памяти microSD. На фронтальной стороне установлен 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Основная камера получила 50-мегапиксельный датчик Sony IMX852, дополненный монохромным сенсором разрешением 0,08 Мп. Для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера, размещённая в каплевидном вырезе.

На задней панели также расположен многоцветный светодиодный индикатор уведомлений, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Смартфон работает под управлением OriginOS 6, производитель обещает два года обновлений Android и четыре года выпуска обновлений безопасности. Также устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли по стандарту IP65, поддерживает сети 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и GPS. А стоит смартфон всего 220 долларов (за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ), что делает его весьма интересным решением для тех, кто хочет недорогое устройство с приличным временем автономной работы.