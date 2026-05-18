Samsung Galaxy S27 Ultra получит крупную батарею, но лишится камеры

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, которая используется не только в Galaxy S26 Ultra, но и в его предшественниках, уже давно вызывает волну критики. Особенно на фоне китайских конкурентов, которые активно переходят на кремний-углеродные батареи с ёмкостью вплоть до 10000 мАч. К счастью, Samsung, по слухам, собирается решить эту проблему вместе с выходом Galaxy S27 Ultra — новый инсайд утверждает, что смартфон наконец получит увеличенную батарею и ещё одно важное изменение. Поставщики секретной информации сообщают, что Samsung сможет установить более крупную батарею в Galaxy S27 Ultra благодаря изменениям в конструкции тыльной панели. Компания может отказаться от телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом, поскольку этот модуль считается недостаточно продвинутым для флагманской фото- и видеосъёмки.

Освободившееся пространство внутри корпуса позволит разместить более ёмкий аккумулятор. Кроме того, Samsung якобы намерена одновременно увеличить батарею и уменьшить общий вес устройства. Благодаря отказу от одного из модулей камеры компания может сократить толщину корпуса на несколько миллиметров. При этом пока неизвестно, собирается ли Samsung использовать кремний-углеродную технологию уже в следующем году — ранее ходили слухи, что производитель работает в этом направлении, но сказать наверняка пока что проблематично. Всё же у данного типа батарей есть свои недостатки, на которые стоит обратить своё внимание перед релизом.