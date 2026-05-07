HUAWEI nova 15 Max с АКБ на 8500 мАч оценили в 450 евро

Компания HUAWEI пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью nova 15 Max, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 8500 мАч. Новинка также получила поддержку 40-Вт проводной и обратной проводной зарядок, 6,84-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2756:1272 точки, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, сверхнизким мерцанием с коэффициентом SVM менее 1 и ШИМ-регулировкой с частотой 2160 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, прочный корпус из алюминиевого сплава толщиной 7,98 мм и массой 232 грамма, стереодинамики с звуковым полем более 90°, выделенную кнопку X Button для быстрого запуска выбранного приложения, 256 ГБ встроенной памяти и поддержку Wi-Fi 7. Цена смартфона составляет 450 евро.