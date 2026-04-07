Samsung готовит к релизу Galaxy S27 Pro

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S27, которая должна выйти в релиз уже в следующем году, может получить новое устройство — Samsung Galaxy S27 Pro. Этот смартфон, по информации инсайдеров, станет дополнительной премиальной моделью между версиями Plus и Ultra. Судя по утечкам, новинка не будет поддерживать стилус S Pen, но получит фирменную технологию Privacy Display от Samsung, которая сейчас доступна только в Samsung Galaxy S26 Ultra. Эта функция ограничивает углы обзора экрана, делая контент видимым только при прямом взгляде, что повышает приватность при использовании смартфона в общественных местах. По данным источников, компания планирует оснастить этой технологией сразу два устройства нового поколения — скорее всего, Ultra и новый Pro.

Стоимость и точные характеристики Samsung Galaxy S27 Pro пока остаются неизвестными, однако предполагается, что он может получить более компактный экран по сравнению с Ultra, сохранив при этом продвинутую камеру. Такой подход напоминает стратегию iPhone Pro, с которым модель и будет конкурировать. Появление версии Pro также означает, что флагманская линейка Samsung Galaxy S27 может расшириться до четырёх моделей, фактически повторяя актуальную стратегию Apple. Правда, это выглядит не очень логичным решением — ранее производитель наоборот планировал сократить свою линейку смартфонов до всего двух устройств, чтобы снизить продуктовую диверсификацию. А теперь производитель решил эту линейку расширить.