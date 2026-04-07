Samsung готовит к релизу Galaxy S27 Pro

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S27, которая должна выйти в релиз уже в следующем году, может получить новое устройство — Samsung Galaxy S27 Pro. Этот смартфон, по информации инсайдеров, станет дополнительной премиальной моделью между версиями Plus и Ultra. Судя по утечкам, новинка не будет поддерживать стилус S Pen, но получит фирменную технологию Privacy Display от Samsung, которая сейчас доступна только в Samsung Galaxy S26 Ultra. Эта функция ограничивает углы обзора экрана, делая контент видимым только при прямом взгляде, что повышает приватность при использовании смартфона в общественных местах. По данным источников, компания планирует оснастить этой технологией сразу два устройства нового поколения — скорее всего, Ultra и новый Pro.

Стоимость и точные характеристики Samsung Galaxy S27 Pro пока остаются неизвестными, однако предполагается, что он может получить более компактный экран по сравнению с Ultra, сохранив при этом продвинутую камеру. Такой подход напоминает стратегию iPhone Pro, с которым модель и будет конкурировать. Появление версии Pro также означает, что флагманская линейка Samsung Galaxy S27 может расшириться до четырёх моделей, фактически повторяя актуальную стратегию Apple. Правда, это выглядит не очень логичным решением — ранее производитель наоборот планировал сократить свою линейку смартфонов до всего двух устройств, чтобы снизить продуктовую диверсификацию. А теперь производитель решил эту линейку расширить.
Объявлена дата выхода HUAWEI Enjoy 90 Pro Max…
Компания HUAWEI объявила, что официальный релиз смартфона Enjoy 90 Pro Max состоится в Китае уже 23 марта…
Vivo X300s полностью рассекречен …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Vivo X300s, который буде…
Realme Neo 8 с АКБ на 8000 мАч оценили в 345 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 8, которая основана на субфлагманской платфо…
Apple представила недорогой iPhone 17E…
Компания Apple представила iPhone 17E — новый смартфон начального уровня. Базовая версия с накопителем 25…
Samsung тестировала батареи на 20000 мАч, но передумала…
В конце 2025 года появилась информация о том, что Samsung начала тестирование гигантского аккумулятора ём…
iPhone 17e должны представить уже 19 февраля…
По информации, циркулирующей среди производителей чехлов и аксессуаров для устройств Apple, компания якоб…
Европейскую версию Realme 16 Pro оценили в 420 евро …
Компания Realme представила европейскую версию смартфона Realme 16 Pro, которая немного отличается от ран…
Nothing Phone (4a) показали в розовом цвете …
Компания Nothing опубликовала новое изображение грядущего смартфона Nothing Phone (4a), который на этот р…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor