Samsung Galaxy A37 получит 120-Гц экран

Профильное издание Android Headlines опубликовало параметры смартфона Samsung Galaxy A37, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие фирменного 4-нанометрового процессора Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,7 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймового Super AMOLED-экрана с разрешением 2340:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, предустановленной операционной системы Android 16 с прошивкой One UI 8.5, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, поддержки eSIM, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камеры разрешением 12 Мп и корпуса толщиной 7,4 мм.

